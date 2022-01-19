Подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске отправили в СИЗО на 2 месяца

Суд решил, что подозреваемый может сбежать от следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимого 21-летнего жителя Магнитогорска, которого подозревают в убийстве незнакомого водителя, на два месяца поместили под стражу. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, суд решил оставить мужчину в СИЗО, так как тот сбежал с места преступления, вдобавок, не имеет прописки и может предпринять новую попытку к бегству во время расследования.

Напомним, убийство произошло вечером 14 января. Пьяный мужчина перегородил дорогу на проспекте Пушкина, а когда водитель остановил машину и вышел к нему, шесть раз ударил того ножом. После этого преступник сбежал, а раненый водитель скончался в больнице.

Полицейских, которые сумели отыскать и задержать подозреваемого, собираются наградить.

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