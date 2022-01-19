Токарь из Челябинска в 57 лет стал фотографом и теперь набирает сотни лайков в соцсетях за свои снимки

Константин Шумский продолжает работать токарем, а свободное время уделяет фотографии. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Несколько лет назад токарь из Челябинска Константин Шумский решил заняться фотографией в свободное время от работы. Он стал сохранять на компьютер лучшие снимки известных фотографов, чтобы развивать насмотренность. А параллельно с этим делал свои собственные снимки.

Сейчас Константину 62 года, а его работы пользуются популярностью не только у обычного обывателя, но и у начинающих фотографов и фотолюбителей. Его снимки набирают в соцсетях сотню лайков и положительных комментариев от пользователей. В разговоре с корреспондентом «Хороших новостей» Константин рассказал, что он окончил 10 классов школы и после этого начал работать токарем на заводе. Тем не менее сейчас он снимает портреты и графику, которые отправляет на конкурсы разного уровня. Кстати, деньги фотограф у своих клиентов не берет, потому что это для него как хобби.

— Я люблю снимать портреты. На улице к прохожим я не пристаю, но если мне нравится выражение глаз, эмоции человека, я преодолеваю барьер, говорю, я фотограф, хочу с вами поработать. Протягиваю визитку, кто-то перезванивает. Веду его, скажем, на «Киргородок» и около окна фотографирую, — рассказал изданию Константин Шумский.

Фото: Константин Шумский

Фото: Константин Шумский

Фото: Константин Шумский

Фото: Константин Шумский

Токарь рассказывает, что в юности он никогда не увлекался всерьез фотографией. Было время, когда он просто баловался и фотографировал все подряд на цифровую мыльницу. В 2010-х Константин купил компьютер, провел интернет и стал просматривать в Сети работы известных фотографов. А уже потом в 57 лет он понял, что хочет сам заниматься фотографией.

В 2017 году после трехмесячных курсов в фотошколе Константин Шумский пришел в фотоклуб «Каменный пояс», а 2020-ом вступил в Союз фотохудожников России. Его хобби никак не мешает работе на заводе. Сам Константин говорит, что рисовать красками или тушью он не умеет, поэтому рисует светом.

Фото: Константин Шумский

Фото: Константин Шумский

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