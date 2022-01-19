В Челябинской области скончалась сиделка в квартире инвалида первой группы

Спасателям пришлось лезть в квартиру через окно, чтобы открыть дверь и вынести тело. Фото: архив "КП"
В Миассе Челябинской области спасатели нашли мертвое тело сиделки, которая присматривала за инвалидом первой группы в ее квартире. Об этом сообщили в управлении ГОЧС по городу.
Инцидент произошел накануне в доме №13 по улице 8 Июля. Спасателям позвонила 61-летняя женщина, которая является инвалидом первой группы. Она рассказала, что ее сиделка ушла в другую комнату и никак не реагирует на крики. Сама же женщина проверить не в состоянии, поскольку самостоятельно встать не может.
—Спасатели проникли в квартиру при помощи приставной лестницы, обнаружили труп женщины 1953 года рождения, передали сотрудникам полиции, — сообщили в управлении ГОЧС по городу Миассу.
После произошедшего за инвалидом присматривают родственники.
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