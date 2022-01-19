Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 16:01

Прокуратура выявила нарушения на Челябинском тракторном заводе после жалоб рабочих о нехватке спецодежды

Предприятию грозит штраф до 150 тысяч рублей
Ян Стоев
Ян Стоев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жалобу на нехватку спецодежды начали поступать в декабре. Фото: Федерация профсоюзов Челябинской области / vk.com

Жалобу на нехватку спецодежды начали поступать в декабре. Фото: Федерация профсоюзов Челябинской области / vk.com

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска возбудила административные дела в отношении руководства и юрлица «ЧТЗ-Уралтрак». Надзорное ведомство выявило, что сотрудники предприятия не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Установлено, что работники предприятия не в полном объеме обеспечены специальной одеждой, обувью, перчатками, средствами защиты органов дыхания, защитными очками, фартуками. Также установлены нарушения нормативов температурного режима в производственных помещениях, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За нарушение законодательства об охране труда юрлицу «ЧТЗ-Уралтрак» грозит штраф до 150 тысяч рублей, а должностным лицам - до 30 тысяч рублей. Материалы проверки надзорного ведомства были направлены в Государственную инспекцию труда по Челябинской области. Кроме того, руководителю предприятия было внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Сейчас руководство предприятия обеспечило своих работников всеми необходимыми средствами защиты и спецодеждой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru