Прокуратура выявила нарушения на Челябинском тракторном заводе после жалоб рабочих о нехватке спецодежды

Жалобу на нехватку спецодежды начали поступать в декабре. Фото: Федерация профсоюзов Челябинской области / vk.com

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска возбудила административные дела в отношении руководства и юрлица «ЧТЗ-Уралтрак». Надзорное ведомство выявило, что сотрудники предприятия не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Установлено, что работники предприятия не в полном объеме обеспечены специальной одеждой, обувью, перчатками, средствами защиты органов дыхания, защитными очками, фартуками. Также установлены нарушения нормативов температурного режима в производственных помещениях, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За нарушение законодательства об охране труда юрлицу «ЧТЗ-Уралтрак» грозит штраф до 150 тысяч рублей, а должностным лицам - до 30 тысяч рублей. Материалы проверки надзорного ведомства были направлены в Государственную инспекцию труда по Челябинской области. Кроме того, руководителю предприятия было внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Сейчас руководство предприятия обеспечило своих работников всеми необходимыми средствами защиты и спецодеждой.

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