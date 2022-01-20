В Челябинской области городской район остался без газа и воды из-за аварий

Приготовить завтрак на газу у жителей миасского Машгородка не получилось
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жители микрорайона Машгородок в Миассе вечером 19 января внезапно остались без газа и холодного водоснабжения. Отключения произошли в домах на проспекте Макеева, улицах Циолковского, Богдана Хмельницкого, Олимпийской, Молодежной, Добролюбова.
Как сообщили в городском управлении ГО ЧС, отключения произошли из-за повреждения газопровода в северной части Миасса и прорыва на водопроводных сетях.
К утру 20 января удалось справиться с аварией на водопроводе и полностью восстановить подачу воды. Подключать газ начнут только с 9:00.
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