Жителя Копейска заподозрили в домогательстве 10-летней девочки

Школьницу и преследователя сняла камера наблюдения у подъезда. Фото: Подслушано Копейск/vk.com

Неизвестный преследовал 10-летнюю школьницу в Копейске. Молодой мужчина увязался за девочкой по дороге из школы и вошел за ней в подъезд жилого дома на проспекте Славы. По словам матери ребенка, после этого преследователь стал предлагать школьнице деньги, чтобы та сняла одежду, а затем начал раздеваться сам. Девочка испугалась и расплакалась. В этот момент из квартиры выглянула мать, ожидавшая возвращения дочери. Мужчина испугался и убежал.

Женщина сообщила о случившемся в полицию. В региональном ГУ МВД подтвердили, что обращение от жительницы Копейска поступило. Сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

Обсуждающие ситуацию в соцсетях жители Копейска разошлись во мнениях. Одни тревожатся и требуют скорее разыскать маньяка, другие не исключают, что мать намеренно сгустила краски в своем рассказе, поддавшись беспокойству за ребенка.

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