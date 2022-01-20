Магнитогорских чиновников заподозрили в незаконной торговле городскими землями

Бюджет Магнитогорска лишился 10 млн рублей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Магнитогорске возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за сделок по продаже муниципальных земель, совершенных чиновниками городской администрации.
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета отреагировали на нарушения, обнаруженные во время проверки региональной Контрольно-счетной палатой. Как рассказали в пресс-службе КСП, муниципальные земельные участки в Магнитогорске продавали третьим лицам без проведения торгов. Из-за этого городская казна недополучила более 10 млн рублей.
Ранее уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Администрации Ашинского района. Там вложили 55 млн рублей в строительство газопровода, а проложенными трубами оказалось невозможно пользоваться — их протянули с нарушениями правил безопасности.
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