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Общество20 января 2022 5:42

Магнитогорских чиновников заподозрили в незаконной торговле городскими землями

Нарушения изучают аудиторы, следователи и сотрудники ФСБ
Елена КОЛЧИНА
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Бюджет Магнитогорска лишился 10 млн рублей

Бюджет Магнитогорска лишился 10 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за сделок по продаже муниципальных земель, совершенных чиновниками городской администрации.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета отреагировали на нарушения, обнаруженные во время проверки региональной Контрольно-счетной палатой. Как рассказали в пресс-службе КСП, муниципальные земельные участки в Магнитогорске продавали третьим лицам без проведения торгов. Из-за этого городская казна недополучила более 10 млн рублей.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Администрации Ашинского района. Там вложили 55 млн рублей в строительство газопровода, а проложенными трубами оказалось невозможно пользоваться — их протянули с нарушениями правил безопасности.

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