Бастрыкин потребовал доложить, почему прекратили уголовное дело студента-повара, сообщившего массовом убийстве в Челябинске

Теперь сотрудникам ведомства предстоит пояснить свое решение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом студента из Челябинского кулинарного колледжа Дениса Куценко. В сентябре 2020 года парень объявил на своей странице во « ВКонтакте» о подготовке массового убийства. После этого на него завели дело о «приготовлении к убийству двух и более лиц». Но в ходе следствия намерения парня не подтвердились, и дело было переквалифицировано на «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Такие изменения и заинтересовали главу СК. Теперь представителям ведомства придется подготовить доклад о причинах этого решения.

— Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России предоставить подробный доклад об обстоятельствах, послуживших основанием для прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении учащегося кулинарного колледжа — Дениса Куценко, который был задержан в прошлом году в Челябинске после размещения в социальной сети информации о подготовке массового убийства, — говорится в официальном сообщении СК.

Пост, ставший поводом для судебных разбирательств

Напомним, Андрей выложил на своей странице текст «23.09.2020 массовое убийство. Андрей Чикатило шлет вам большой привет». После этого им заинтересовалась полиция. Парень заявил, что это не больше чем розыгрыш, затем его госпитализировали в психиатрическую больницу. Дома у него изъяли ножи, но это объясняется тем, что Денис учится в кулинарном колледже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru