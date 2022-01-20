В Челябинской области 353 человека за день заболели коронавирусом

За день коронавирус обнаружили у 8 школьников
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает повышаться. Если накануне сообщали о 313 новых случаях коронавируса, то за последний день Covid-19 диагностировали уже у 353 жителей региона, в том числе у восьмерых школьников.
За сутки от ковидной пневмонии скончались 7 человек.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас лечение от коронавируса проходят 2756 южноуральцев.
За все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 152 792 жителей Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru