В Челябинске управляющая компания проигнорировала 130 жалоб от жильцов на сломавшуюся канализацию

Жильцы страдали из-за прохудившейся трубы в подвале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске жителям пятиэтажки пришлось мириться с постоянным запахом фекалий. В подвале прорвало канализацию, а управляющая компания не реагировала на жалобы.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что жители дома №11 по улице Марченко подали в «ЖЭУ-7» более 130 заявок об аварии. Владельцы квартир сообщали о сильном запахе канализации и паре, исходившем из подвала.

По словам горожан, трубу в подвале впервые прорвало еще летом. Тогда протечку устранили, но озеро зловонной жидкости осталось под квартирами. На жалобы коммунальщики не реагировали. Жильцы уже начали думать о переезде.

Только после вмешательства в ситуацию прокуратуры прохудившийся сегмент трубы заменили, а в подъезде провели санитарную обработку. В надзорном ведомстве требуют у директора управляющей компании наказать сотрудников, не реагировавших на заявки жильцов.

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