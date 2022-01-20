Житель Свердловской области получил грант от Tele2 за первое место в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Номинация «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». второй год подряд реализуется при поддержке оператора мобильной связи. Победителями по данному направлению в этом сезоне стали 4 человека.

Первое место занял житель Свердловской области Ян Кожан с проектом развития творческих индустрий и ремесленничества на базе креативно-туристического кластера в Сысерти. Победитель получил от Tele2 грант в размере 160 тысяч рублей.

Обладателем второго места и 110 тысяч рублей стал Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, предложивший проект по серии интервью с молодыми учеными «PRO Ученых», направленных на популяризацию науки среди молодежи. На третьем месте с грантом в размере 80 тысяч рублей - Константин Травин из Приморского края. Он представил геоаналитическую информационную систему, которая рекомендует оптимальные места для размещения новых торговых точек продаж. Представитель Саратовской области Михаил Шепелев предложил идею онлайн-магазина сувенирной продукции, создаваемой детьми с ограниченными возможностями здоровья – участник получил специальный приз от компании – 30 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Андрей Курданов, директор макрорегиона «Урал» Tele2:

«Для нас важно то, что первое место в конкурсе занял уралец Ян Кожан с проектом развития креативно-туристического кластера в Сысерти. Кроме того, работа команды Яна уже заметна на уровне региона: проектный отдел big data анализировал то, как меняется выбор направлений для путешествий по Свердловской области, и выяснил, что Сысерть находится на первом месте по динамике прироста туристического трафика, если сравнивать период отпусков в 2021 году с допандемийным 2019 годом. Мы видим приток туристов в культурный кластер и рады, что инициатива Яна получила поощрение».

Tele2 развивает социальное предпринимательство в России с 2012 года. Поэтому идея конкурса «Моя страна – моя Россия» близка компании. В этом году число участников номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» увеличилось в 9 раз в сравнении с прошлым годом и достигло 5 412 человек.

Всего участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в этом сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Вьетнам, Великобритания, США и другие.

Материал предоставлен пресс-службой Tele2