В Челябинской области следователи начали проверку после того, как ребенок сломал позвоночник на горке

Катание на тюбинге - травмоопасная забава Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Следственного комитета в Челябинской области заинтересовались обстоятельствами, при которых восьмилетний мальчик в Сатке получил тяжелую травму. Ребенок сломал позвоночник, когда катался на тюбинге с горки в саткинском Каргинскм парке.

— По данному факту проводится доследственная проверка. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Напомним, мать пострадавшего ребенка рассказала о происшествии КП-Челябинск. По словам женщины, тюбинг занесло в сторону во время катания и подбросило. Мальчик сильно ударился.

Школьнику предстоит лечиться минимум шесть месяцев. Сейчас он ограничен в движениях и не может сидеть. К урокам мальчик сможет вернуться только в следующем учебном году.

Злополучную горку, как утверждают жители Сатки, никто не обслуживает, на ней регулярно играют дети.

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