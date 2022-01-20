В Челябинской области следователи начали проверку после того, как ребенок сломал позвоночник на горке

Катание на тюбинге - травмоопасная забава
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сотрудники Следственного комитета в Челябинской области заинтересовались обстоятельствами, при которых восьмилетний мальчик в Сатке получил тяжелую травму. Ребенок сломал позвоночник, когда катался на тюбинге с горки в саткинском Каргинскм парке.
— По данному факту проводится доследственная проверка. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.
Напомним, мать пострадавшего ребенка рассказала о происшествии КП-Челябинск. По словам женщины, тюбинг занесло в сторону во время катания и подбросило. Мальчик сильно ударился.
Школьнику предстоит лечиться минимум шесть месяцев. Сейчас он ограничен в движениях и не может сидеть. К урокам мальчик сможет вернуться только в следующем учебном году.
Злополучную горку, как утверждают жители Сатки, никто не обслуживает, на ней регулярно играют дети.
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