Сбер продлил акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты

Сбер продлил акцию для клиентов, открывающих кредитную СберКарту, по снятию наличных без комиссии до 28 февраля 2022 года. Первоначально акция, стартовавшая 15 ноября, действовала до 31 декабря 2021 года.

В рамках акции клиенты, которые оформят карту до конца зимы, смогут снимать с нее денежные средства без комиссии в первые 15 дней, начиная с даты подписания договора. Начиная с 16-го дня, комиссия составит обычные 3% от суммы. Предложение распространяется как на карты с пластиковым носителем, так и без него.

Напомним, что кредитная СберКарта — новый флагманский продукт Сбера. По оценке Frank RG, признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Важно помнить, что на снятие наличных не распространяется льготный период.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Кредитные карты Сбербанка — это возможность здесь и сейчас оперативно решить свои финансовые вопросы. За 2021 год в Челябинской области было выпущено более 205 тыс. кредитных карт, что на 32% больше, чем в 2020 году. Мы видим спрос на данный продукт и продолжаем улучшать условия по нему, чтобы сделать его еще более удобным для наших клиентов. Так, продление акции по бесплатному снятию наличных делает нашу кредитную карту еще привлекательнее».

Кроме того, ранее Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на кредитную СберКарту. Она особенно актуальна для клиентов, которые совершают покупки по карте за рубежом или через иностранные интернет-магазины. Для владельцев кредитной СберКарты курс конвертации фиксируется на момент авторизации и оформления покупки, тем самым делая сумму списания предсказуемой.

Оформить заявку на кредитную можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Карты» или в удобном офисе банка. Если заявка одобрена, банк сообщит в СМС о том, где и когда можно забрать карту. По кредитной карте можно не платить проценты, если быстро возвращать банку потраченные средства в течение беспроцентного периода.