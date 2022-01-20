В Челябинске не успевают проверять школы, в которые поступили сообщения о минировании

Во многих школах занятия прекратили под предлогом коммунальных аварий Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В мэрии Челябинска обратились к родителям школьников после массовой эвакуации учебных заведений, отмены уроков и переводе в некоторых школах занятий второй смены на дистант. 20 января учебу детей в Челябинске прервали множественные ложные сообщения о минировании. Ни в одной из школ бомб при проверке не обнаружили.

— Администрация города признает, что это вызвало неудобства у многих родителей, — заявили в мэрии. — Дело в том, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания

В администрации уточнили, что в Челябинске 189 школьных зданий, сотрудники экстренных служб при всем старании не могут проверить такое количество объектов одновременно. Обследование школ в настоящий момент продолжается.

Как уточнили в мэрии, в детские сады и учреждения дополнительного образования сообщений о бомбах не поступало, они продолжают работу в обычном режиме. При этом читательница КП-Челябинск сообщила, садик при 98 лицее все же отправил детей по домам.

Скрин из чата детсада при 98 лицее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ранее в мэрии пригрозили уголовными делами авторами ложных заявок о минировании.

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