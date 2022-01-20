Предприниматели в 2021 году больше зарабатывали и тратили на себя

Предприниматели стали больше зарабатывать и больше тратить на личные цели в 2021 году, показало исследование Райффайзен Банка. Накопительное поведение стало менее выраженным, и многие владельцы малого и микро бизнеса стремились реализовать отложенный спрос. В результате, расходы и остатки на их личных текущих счетах росли быстрее, чем накопления. А кредитные ресурсы они стали использовать активнее. Также восстановилась традиционная сезонность расходов с пиками в июле и декабре.

Райффайзен Банк проанализировал потребительскую активность более 30 тыс. предпринимателей и владельцев малого и микро бизнеса за 2020-2021 годы. Основным трендом 2021 года стало восстановление и рост личных расходов людей, занятых в этом секторе экономики.

В 2020 году предприниматели стремились сократить долговую нагрузку и с мая были вынуждены покрывать расходы за счет сбережений. К концу октября средние остатки на накопительных счетах достигли минимума за год, сократившись на 13% по сравнению с началом 2020 года. Также предприниматели старались меньше пользоваться кредитками — средние траты по этим картам за год снизились на 9%.

При этом владельцы малого и микро бизнеса демонстрировали накопительное поведение в течение 12 месяцев — с ноября 2020 года по октябрь 2021 года средние остатки на накопительных счетах непрерывно росли. Уже в апреле 2021-го они достигли допандемийных значений.

Это подтверждает динамика остатков на текущих счетах — они постоянно увеличивались и достигли пика к октябрю 2021 года. При этом до августа 2020 года предприниматели старались меньше использовать потребительские кредиты и кредитные карты. Затем они постепенно стали использовать заемные деньги для повседневных задач, и с марта 2021 года делали это стабильно, как до начала пандеммии и связанных с ней ограничений на работу бизнесу.

В результате ноябрь и декабрь 2021 года стали для них традиционным сезоном предпраздничных высоких трат, как это было в конце 2019 года. Так, я ноябре—декабре остатки на текущих и накопительных счетах активно снижались, тогда как за тот же период 2020 год они, напротив, росли.

Ноябрь и декабрь традиционно сезон высоких расходов для россиян — покупка подарков и планирование отпусков на длинные праздники требуют вложений. Однако в конце 2020 года предприниматели старались ограничить личные траты, расходы росли не слишком быстро, а остатки на накопительных счетах увеличивались.

Так, к декабрю 2020 года средние остатки на их текущих счетах были максимальными за весь год, а на накопительных почти приблизились к докризисному уровню. Средние траты за декабрь 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 19%, однако в предыдущие месяцы они упали — минимум пришелся на май 2020-го и составил 58 тыс. рублей.

В 2021 году рост средние расходы были стабильны и только в мае средние траты оказались ниже 100 тыс. рублей. Сезонный всплеск был и в период летних отпусков, а в декабре расходы выросли на 20% по сравнению с ноябрем.

В целом за 2021 год средние расходы предпринимателей и владельцев малого и микро бизнеса выросли на 25% и составили более 104 тыс. рублей в месяц. Остатки на накопительных счетах увеличились на 9%, а на текущих — на 31%.

За год больше всего выросли расходы на фастфуд (+56%), распродажи (+39%), такси (+38%), туризм и отдых (+36%), покупку одежды (+29%) и авиабилеты (+29%). При этом сократились траты на общественный транспорт (-19%), образование (-10%), почтовые услуги и доставку (-6%), а также на покупку софта и игр (-3%). Средние траты в супермакретах за год остались стабильными и выросли на 1%. Расходы на спорт увеличились на 2%, а покупки в аптеках обошлись на 5%, чем в 2020 году.