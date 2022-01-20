УФАС приостановило торги по расширению трассы М-5 между Чебаркулем и Миассом в Челябинской области

Подрядчику нужно расширить двухполосную трассу до четырех на участке протяженностью в 10 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление федеральной антимонопольной службы приостановило аукцион по расширению трассы М-5 в Челябинской области на участке между Чебаркулем и Миассом. Поводом стала поступившая жалоба от ООО «Маркиратор». Фирма указала, что описание объекта закупки не соответствует характеру выполняемых работ.

— В состав проекта, приобщенного к закупочной документации, входит расширение автомобильной дороги с двух полос дорожного движения на четыре полосы дорожного движения с разделительной полосой, а также устройство разворотной петли. Несмотря на это заказчиком выбрана классификация по виду строительства, как капитальный ремонт, а не реконструкция, — говорится в жалобе на аукцион, опубликованном на портале Госзакупок.

Также «Маркиратор» указывает, что заказчик включил в закупку задание по разработке рабочей документации. Фирма считает: выполнять эти работы одновременно с расширением трассы невозможно, а поиск проектной организации может привести к нарушению срока выполнения контракта.

Начальная цена приостановленного аукциона составляет 1,2 млрд рублей. Подрядчику нужно расширить двухполосную трассу до четырех на участке протяженностью в 10 км. Работы должны быть сделаны к 20 ноября 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru