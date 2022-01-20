В Челябинской области установили урну для голосования окурками

Урну установил активист Артур Матис-Сиразеев, который известен всем как Чистомен. Фото: Валентина Ваганова, vk.com/chisto_men

Челябинский экоактивист Чистомэн установил урну для голосования окурками на остановке «Школа № 9» в Копейске. Чтобы привлечь внимание курильщиков, он сделал в мусорном контейнере два отсека со стеклянной стенкой и подписал на них варианты опроса: «Чем заправлять окрошку - квасом или кефиром?».

— Общество курильщиков будет постепенно привыкать к словосочетанию «окурок в урну» вместо «окурок себе под ноги». Надеюсь урна для окурков тоже приживется. Так и победим, — объяснил Чистомэн свою задумку в соцсетях.

Как пишет издание «Hornews.com», мусорный контейнер повесили на столбы, которые Чистомэн ранее обрабатывал спецпокрытием из песка и краски. С помощью такого состава будет сложно что-либо приклеить на поверность.

Напомним, в сентябре прошлого года Чистомэн заявил, что в Копейске больше половины остановок находятся в плачевном состоянии. По его словам, на них чаще всего отсутствуют навесы от дождя и мусорные урны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru