В Челябинске ветеран через суд добился выплаты жилищной субсидии после 17 лет ожидания

Ветерану на суде помогали адвокат Елена Хардина (слева) и омбудсмен Юлия Сударенко. Фото: уполномоченный по правам человека / Vk.com

Центральный районный суд Челябинска рассмотрел иск ветерана боевых действий, который не мог добиться права на получение субсидии для приобретения жилья. Как рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, мужчина ждет выплаты уже 17 лет.

Сегодня, 20 января, состоялось второе заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования ветерана и обязал чиновников министерства социальных отношений Челябинской области выдать мужчине жилищную субсидию.

— И я, и ветеран, очень рады победе! Спустя 17 лет ожидания он наконец-то получит положенную ему меру социальной поддержки. Благодарю общественную организацию «Правосознание» и лично адвоката Елену Хардину за совместную работу, — отметила Юлия Сударенко.

Ветеран ждал получение субсидии с 2004 года. Когда подошла очередь, то чиновники ему отказали в связи с отсутствием регистрации по месту жительства. Все эти годы мужчина проживал в Челябинске на основании регистрации по месту пребывания.

Юлия Сударенко подчеркнула, что следующим этапом ее работы станет обжалование нормативных правовых актов, на основании которых выносятся подобные отказы.

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