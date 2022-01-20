«Челбаскет» снял уникальный спортивный «блокбастер» для болельщиков

«Челбаскет» снял уникальный мини-фильм о спорте. Фото «Челбаскет».

В серии из четырех матчей в чемпионате Суперлиги-2 «Победная стая» одержала три победы — две над «Динамо-МГТУ» из Майкопа и одну над динамовцами из Ставрополя. Но не только этим порадовали болельщиков челябинские баскетболисты. На домашних играх зрители увидели почти двухминутный, даже не ролик, а уникальный, яркий сюжетный мини-фильм о на тему спорта и баскетбола.

Главный герой фильма — игрок «Челбаскета» Дмитрий Якунин. По задумке авторов засыпает во время командного собрания и во сне с командой выиграет на площадке самого главного соперника — самого себя. Фантастически выглядит «стоочковый бросок» через всю площадку, благодаря которому команда побеждает... Игрока на собрании команды будит главный тренер, продолжая вести собрание и теоретическое занятие.

В пресс-службе «Челбаскета» рассказали, что подготовка фильма, съемки и монтаж заняли у медиа-команды клуба более двух месяцев.

Спецы говорят, что этот мини-фильм «взорвет» не только баскетбольное, но и все спортивное медиапространство

Отметим, что параллельно с онлайн-презентацией фильма в социальных сетях «Челбаскет» предлагает своим болельщикам принять участие в викторине с розыгрышем ценных призов. Итоги будут подведены 26 января 2022 года. Все подробности в аккаунтах клуба в соцсетях.

Кстати, 17 января в день 88-летия Челябинской области еще один игрок «Челбаскета» Никита Перцев сделал оригинальный подарок региону, забросив 88 точных бросков в кольцо!

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