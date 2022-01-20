В Челябинске пьяные дебоширы разбили сумку с лекарствами прибывшей на вызов бригады скорой

Фото: архив "КП". Фото: Юлия Лоза

В Челябинске прибывшей на вызов медицинской бригаде потребовалась помощь силовиков из-за двух мужчин, которые устроили пьяный дебош. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 19 января. Полицейским поступила информация о нажатии тревожной кнопки в машине скорой помощи, которая находилась возле многоэтажного дома в Центральном районе. К месту ЧП были направлены бойцы Росгвардии.

К прибывшим росгвардейцам обратилась 29-летняя фельдшер. По ее словам, бригада скорой помощи пришла на вызов в квартиру, а там находились двое пьяных мужчин, которые матерились и размахивали руками, не реагируя на замечания. При этом они умудрились также разбить сумку с медикаментами.

— Подозреваемые были задержаны на месте и доставлены в отдел полиции. Ими оказались ранее не судимые жители Челябинска, 1964 и 1982 годов рождения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, причиненного дебоширами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru