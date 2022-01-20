В Челябинской области возбудили уголовное дело о загрязнении рек в Троицком районе

Больше всего из-за ЧП пострадали жители Троицка. Фото: читатель КП-Челябинск.

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Уй и Санарка в Троицком районе. Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

— В межмуниципальном отделе МВД «Троицкий» по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде), — рассказали в ведомстве. — Максимальная санкция данной статьи предусматривает собой исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, 1 ноября прошлого года в Троицке приостановили подачу воды в жилые дома из-за превышения аммиака в реке Уй и Санарка. Горожане запасались чистой водой в скважине возле монастыря. Вечером того же дня ввели режим повышенной готовности. После того, как возобновили подачу воды, жители начали жаловаться на невыносимую вонь.

Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер публично заявил, что виновником происшествия является предприятие «Ромкор».

— Выводы экологов полностью подтвердили то, о чем говорили местные жители. Источник загрязнения — отходы предприятия «Ромкор», которые были свалены на полях возле предприятия. И уже оттуда стекали в Санарку, откуда попадали в Уй, — отмечал глава региона в своем Instagram.

Губернатор также сообщал, что было возбуждено и административное дело. Виновнику придется заплатить серьезный штраф. Поля нужно будет рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы. Материалы были направлены в Росприроднадзор и Россельхознадзор. Там рассчитают размер ущерба почвам. Предприятию придется его возместить.

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