Полпред Якушев поставил на личный контроль строительство метротрама в Челябинске

Якушев заявил, что челябинский метротрам входит в число приоритетных проектов полпредства.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Полпред УрФО Владимир Якушев сообщил, что поставил на личный контроль запуск метротрамвая в Челябинске. По его словам, основные строительные работы по проекту должны начаться в 2023 году. Об этом Якушев заявил в четверг, 20 января, в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию.
На строительство метротрамвая в Челябинске региональные власти собираются потратить 73 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте областного правительства.
В документе говорится, что метротрамвай соединят с трамвайной сетью Челябинска. Деньги на строительство объекта будут выделены для бюджета региона в виде инфраструктурных кредитов. 55,3 млрд рублей потратят на сам метротрамвай, а 17,5 млрд уйдет на модернизацию трамвайной сети.
О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.
Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.
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