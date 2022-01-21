Александр Бастрыкин поручил следователям начать проверку после эвакуации челябинских школ

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Челябинской области провести до следственную проверку в связи с ложными сообщениями о терактах в челябинских школах.

— Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководитель СУ СК по Челябинской области Петр Решетников должен будет предоставить Александру Бастрыкину доклад о результатах проверки.

Напомним, 20 января в Челябинске произошла массовая эвакуация школ. Причиной стали многочисленные ложные сообщения о минировании. Сотрудники экстренных служб не успевали обследовать здания образовательных учреждений, поэтому уроки отменили, а всех детей отправили по домам. Во многих школах это сделали под предлогом коммунальной аварии. Сообщения о заложенных бомбах, по некоторым данным, поступали из-за рубежа.

От волны лжеминирований пострадали не только челябинцы. 20 января массовую эвакуацию пришлось проводить также в школах Ленинградской области.

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