В Челябинской области произошел пожар на продуктовом рынке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался на рынке на улице Грязнова в Магнитогорске поздним вечером 20 января. Вид языков пламени и огромных клубов дыма встревожил многих горожан.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на 70 квадратных метров и охватил два торговых павильона.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Была опасность распространения пламени на соседние постройки. Но спасатели вызвали дополнительную автоцистерну и сумели потушить пожар до того, как это могло бы произойти.

Люди при происшествии не пострадали. Огонь вспыхнул уже после закрытия рынка.

В сгоревших павильонах торговали фруктами и овощами. Предприниматели боялись, что продукты испортятся из-за сильного мороза на улице, поэтому оставили электрообогреватели в павильонах включенными на ночь. По предварительной версии, именно это стало причиной пожара: при работе обогревателя случилось короткое замыкание. Точную причину возгорания еще предстоит установить, сейчас на месте происшествия работают эксперты отдела дознания.

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