Дебетовая кешбэк-карта Райффайзен Банка стала картой года по версии Банки.ру

Кэшбэк-карта Райффайзен Банка стала картой года по версии Банки.ру. Ее главными преимуществами эксперты финансового супермаркета назвали бесплатное обслуживание и не ограниченную сумму кэшбэка в месяц.

«Практически все банки ограничивают максимальный размер кэшбэка в месяц. В лучшем случае обычным, то есть не премиальным клиентам, выплачивают 5 000 рублей. Можно потратить хоть миллион, но больше этой суммы кэшбэк все равно не начислят. А вот Райффайзен Банк не устанавливает никаких планок: расплатился на миллион — значит, от него и вернут 1,5%, то есть 15 тыс. рублей. Потратил два миллиона — получишь 30 тыс. рублей. Причем выплаты идут не какими-то бонусами или баллами, а самыми что ни на есть „живыми“ рублями. В общем, Райффайзен Банк предлагает уникальный для нашего рынка пластик. Собственно, этим и обусловлена его победа в номинации лучшей кэшбэк-карты года», — объяснили свой выбор эксперты Банки.ру.

Дебетовая Кэшбэк-карта Райффайзен Банка дает возможность получать 1,5% кэшбэка рублями за все покупки без условий и ограничений. Больше не надо выбирать категории или копить баллы. Заказать карту можно онлайн с доставкой в удобное место и время.