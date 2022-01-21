В Челябинской области пенсионерку признали виновной в создании экстремистской организации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Снежинска Челябинской области вынес приговор 70-летней Людмиле Саликовой. Женщину признали виновной в организации секты «Свидетели Иеговы»*. Изначально прокурор запросил для нее шесть с половиной лет колонии, но суд назначил условный срок.

— Подсудимой назначено шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, — уточнили в суде.

Как пишут в Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы, поводом для уголовного дела стали показания сотрудницы ФСБ. Она якобы проявляла интерес к Библии, когда общалась с Людмилой и записывала все эти разговоры на диктофон. Их отправили на экспертизу и решили, что Людмила пыталась заманить женщину в секту. Сама пенсионерка настаивает на своей полной не виновности.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и ликвидирована.

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