В Челябинской области электрика приговорили к условному сроку после гибели девочки от удара током

Суд подтвердил, что мастер ненадлежащим образом следил за электрическим столбом
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Челябинской области мастера электросетей признали виновным в халатности после гибели ребенка.
Трагедия произошла летом 2019 года в поселке Кисегачинский. После дождя 6-летний мальчик и его 12-летняя сестра играли во дворе жилого дома. Мальчик схватился за провод заземления электроопоры и получил удар током. Девочка хотела оттащить брата от столба, но ее также ударило током.
Детей из опасной зоны вытащили родственники. Оба ребенка оказались в реанимации. Мальчика удалось спасти, а девочка умерла на руках у врачей.
Во время расследования выяснилось, что 51-летний мастер участка электросетей не заметил вовремя дефект соединения в заземлении электроопоры.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, за халатность мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также на два года лишили права заниматься профессиональной деятельностью.
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