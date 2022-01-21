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Общество21 января 2022 6:14

В Челябинской области электрика приговорили к условному сроку после гибели девочки от удара током

Брат и сестра пострадали после игры под электроопорой, выжил только мальчик
Елена КОЛЧИНА
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Суд подтвердил, что мастер ненадлежащим образом следил за электрическим столбом

Суд подтвердил, что мастер ненадлежащим образом следил за электрическим столбом

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинской области мастера электросетей признали виновным в халатности после гибели ребенка.

Трагедия произошла летом 2019 года в поселке Кисегачинский. После дождя 6-летний мальчик и его 12-летняя сестра играли во дворе жилого дома. Мальчик схватился за провод заземления электроопоры и получил удар током. Девочка хотела оттащить брата от столба, но ее также ударило током.

Детей из опасной зоны вытащили родственники. Оба ребенка оказались в реанимации. Мальчика удалось спасти, а девочка умерла на руках у врачей.

Во время расследования выяснилось, что 51-летний мастер участка электросетей не заметил вовремя дефект соединения в заземлении электроопоры.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, за халатность мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также на два года лишили права заниматься профессиональной деятельностью.

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