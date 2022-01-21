В Челябинской области 404 человека за день заболели коронавирусом

Еще 15 школьников заболели коронавирусом в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает стремительно возрастать заболеваемость коронавирусом. За последний день Covid-19 диагностировали у 404 человек, в том числе у 15 школьников. Днем ранее новых случаев заболевания было на 51 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 6 человек.

Сейчас от коронавируса лечатся 3148 жителей Челябинской области.

За все время с начала пандемии Covid-19 заболели 153 196 южноуральцев.

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