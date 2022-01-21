В Челябинске начали планировать маршруты будущих велосипедных дорожек

В Челябинске хотят создать сеть велосипедных маршрутов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске готовят план развития велосипедной инфраструктуры. В рабочую группу вошли представители ГИБДД, районных, городской и областной администраций, а также специалисты из бюро транспортного планирования OTS Lab. Бюро занимается разработкой быстровозводимой велоинфраструктуры, в прошлом году небольшие велодорожки по его проектам построили в Дагестане и Мурманске.

В Челябинске продумают схему маршрутов для велосипедистов и самокатчиков, определят места, в которых нужны велопарковки и точки велопроката.

Кроме того, специалисты подготовят предложения по монтажу освещения и дополнительного оборудования, необходимых велосипедистам.

В управлении архитектуры Челябинска рассказали, что в плане учтут не только уже имеющийся спрос на велодорожки, но и тот, что, возможно, появится в будущем.

— При разработке стратегии будут проводиться онлайн-опросы, сбор предложений и сессии соучаствующего проектирования с горожанами, — пообещали в управлении.

Идеями по созданию дорожек и парковок в Челябинске будут делиться на специальном сайте, который запустят в начале февраля.

Пока что создание велосипедной структуры в Челябинске продвигается с трудом. Минувшим летом при перепланировке Комсомольского проспекта выделили отдельную зону для велосипедистов. Изменения на улице вызвали шквал претензий и даже привели к отставке в мэрии. После этого от велополосы на проезжей части решили избавиться. Велосипедистов «выселят» на тротуар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru