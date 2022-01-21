В Челябинской области будут судить мужчину, который 34 года назад пытался сжечь людей заживо

Обвиняемый с сообщником сначала устроили поджог, а потом добивали своих жертв Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области раскрыли преступление, совершенное более 30 лет назад. В суд передали уголовное дело мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью двух лиц и убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Жертвами преступника и его сообщника в 1988 году стали два жителя Чебаркуля. Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, обвиняемый и его знакомый, поссорившись с мужчиной и женщиной, решили сжечь обидчиков заживо.

Они заперли пару в доме, а дом подожгли. Чебаркульцам удалось через окна выбраться из горящего здания, но на улице их уже ждали преступники. Они жестоко избили своих жертв, а сами скрылись.

Пострадавший мужчина позже умер в больнице от полученных при пожаре ожогов. Жизнь женщины врачам удалось спасти.

Преступников не могли отыскать много лет. Сообщник обвиняемого уже умер. Самого обвиняемого удалось отыскать совместными усилиями сотрудников Следственного комитета и полицейских, занимавшихся раскрытием преступлений прошлых лет.

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