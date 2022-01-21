В Челябинской области отправлены на карантин 23 класса

Школы Челябинской области готовятся к росту заболеваемости Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области отмечается рост заболеваемости среди школьников. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева. В последнюю неделею, с 17 января, на карантин отправили 23 класса в 11 школах.

— Помимо коронавируса циркулируют другие возбудители: грипп A (H3N2), грипп B, риновирусы, аденовирусы, парагиппа и другие, — рассказала Раиса Косарева. — Циркулирует в том числе обычный сезонный вирус. Закрыты классы, где отсутствовало больше 20% учащихся.

По данным минздрава, заболеваемость школьников выросла с нового года в 2,8 раза. Однако в целом по области статистика ниже эпидпорога на 36%. Сейчас на карантин отправляют только ближнее окружение заболевшего школьника, если порог в классе не превышен. С появлением омикрона могут применить другие правила.

— Сейчас достаточно отстранять близкий круг ребенка, — отметила представитель Роспотребнадзора. — Но омикрон будет активнее распространяться среди детей и инкубационный период у него гораздо меньше. Отстранению будет подлежать более широкий круг.

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