Вебинар «Легальная монополия» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Легальная монополия», который пройдет 28 января 2022 года в 11:00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено. Преподаватель — Александра Акимова, руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры».

Объекты интеллектуальной собственности — приоритетное направление для развития экономики России, повышения ее инвестиционной привлекательности. И даже на уровне компании, при наличии у нее объектов права интеллектуальной собственности, можно получать неплохие преимущества: легальную монополию, капитализацию, монетизацию. О том, какие бывают объекты, что с ними можно делать — поговорим с экспертом на нашем вебинаре.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

• Объекты интеллектуальной собственности, их особенности;

• Порядок оформления объектов в компании;

• Судебная практика и практические рекомендации;

• Антимонопольное законодательство — когда его можно применять при нарушении исключительных прав.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас можно посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

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