Челябинск накрыло плотной туманной дымкой – и это надолго

Фото: Ринат Ребров

Челябинск 21 января окутала дымка, ее заметили во всех городских районах. Метеорологи предупреждали о туманах, но в городе к обычному природному туману добавился смог. Воздух не очистится ни в выходные, ни в начале следующей недели. Объявленное накануне предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях продлили сразу до 19:00 понедельника 24 января.

— Возможно дальнейшее продление неблагоприятных метеорологических условий, — предупредила начальник отдела прогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Дымка заметна во всех районах Челябинска

В региональном министерстве экологии пообещали следить за показателями загрязнения воздуха.

— Значительных превышений загрязняющих веществ на данный момент не выявлено. Концентрации по некоторым компонентам повышены, но находятся в пределах общих фоновых значений, — сообщили в министерстве.

Туман и смог в Челябинске объединились Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Длительный период туманов и смога специалисты объясняют влиянием сибирского антициклона, который задержится на Южном Урале. Из-за антициклона ветер будет слабым и неустойчивым, что мешает рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Образованию туманов способствуют также высокая влажность и охлаждение приземленных слоев воздуха. А в ближайшие ночи прогнозируют сильные морозы, особенно в низинах. В ночь на субботу температура может опуститься до -34 градусов. Днем при этом будет теплеть до -7.

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