Названы имена еще двух южноуральцев — участников Олимпиады-2022 в Пекине

Анастасия Чирцова и Игорь Омелин уже имеют опыт выступления на Олимпийских играх. Фото: Минспорта Челябинской области

Для Омелина и Чирцовой Игры станут не первыми в спортивной карьере. Игорь уже выступал на Олимпиаде-2014 в Сочи, а Анастасия не пропускает уже третью Олимпиаду подряд, сражаясь на трассах в Сочи, Южной Корее, а теперь будет защищать честь национальной команды в Пекине. Надеемся, на этот раз они вернутся домой с медалями.

Напомним, ранее стало известно, что на Олимпиаду-2022 отобрались еще пятеро южноуральских спортсменов. Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева (конькобежный спорт), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Сергей Глухов, Дмитрий Миронов (керлинг).

Отметим, что сразу после Олимпиады-2022 лучшие представители мирового ски-кросса выступят на этапе Кубка мира в Миассе (ГЛК «Солнечная долина», 26 и 27 февраля).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru