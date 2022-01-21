В центре Челябинска машина выехала на тротуар после ДТП

Машина разминулась с деревом и столбом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДТП случилось днем 21 января на перекрестке улиц Воровского и Курчатова в Челябинске. Столкнулись два легковых автомобиля.

Разбитый автомобиль частично перегородил дорогу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обе машины заметно повреждены. У одной из них осталась вмятина на боковой части кузова. У второй разбит передний бампер, автомобиль после столкновения вылетел за пределы проезжей части, чудом миновав удара о дерево или электроопору.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, люди в аварии не пострадали. На место происшествия выезжал медицинский автомобиль, но от помощи врачей оба водителя отказались.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru