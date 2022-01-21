Полиция выясняет обстоятельства ЧП на тюбинговой трассе в Челябинской области

Виктории Ковалевой предстоит долгая реабилитация. Фото: предоставлено героиней

В Челябинской области 24-летняя жительница Копейска сломала скулу, катаясь на ватрушке в парке тюбингов на Лазурном. В ГУ МВД по Челябинской области «Комсомольской правде-Челябинск» сообщили, что в отделе полиции Красноармейского района материал зарегистрирован, полиция разбирается в обстоятельствах.

— Народу было очень много. Съехали три-четыре раза. На следующий сначала запустили двух девушек, потом нас с братом — мы были сцеплены ногами. Горка там широкая, поэтому стоят два парня, которые запускают ватрушки. И вот не дождавшись, пока мы спустимся, второй парень сразу запустил следующую «ватрушку» с девушкой, — рассказала изданию Виктория Ковалева. — В итоге она врезалась в меня затылком. Брат от удара отлетел метра на четыре.

ЧП произошло 6 января — за две недели до свадьбы девушки. Как рассказала Виктория Ковалева, у нее перелом скулы, потребовалась операция, до сих пор сильный отек.

Почему в произошедшем обвинили девушку и что сказали в парке тюбингов — подробная история Виктории в материале «Комсомольской правды».

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