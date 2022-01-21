За проектирование метротрама в Челябинске будет отвечать региональный Миндортранс

Метро в Челябинске начали строить в 1992 году, но проект забросили на несколько десятков лет.

Мэрия Челябинска передаст региональному Миндортрансу часть своих полномочий по проектированию метротрама, а также по организации перевозок общественным электротранспортом. Соответствующее решение одобрили депутаты Законодательного собрания в ходе заседания комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

— Мы рассмотрели законопроект, внесенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, о дополнительном перераспределении полномочий транспортной реформы, которая сегодня проводится в регионе. Члены комитета одобрили законопроект и рекомендовали депутатам областного парламента принять его в трех чтениях на ближайшем заседании Законодательного Собрания. Будет единая транспортная система, цель которой, повысить роль общественного транспорта, сделать его удобным и комфортным для жителей Челябинской агломерации. Для того, чтобы это осуществлялось в рамках единого проекта, были перераспределены полномочия от муниципалитетов Министерству дорожного хозяйства и транспорта, — цитирует пресс-служба ЗСО первого заместителя председателя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимира Перезолова.

По данным Законодательного собрания региона, после завершения строительства метрополитен будет интегрирован в существующую трамвайную сеть города. Сам проект предполагает собой создание четырех подземных станций с общей протяженностью веток в 11,91 км.

На строительство метротрамвая в Челябинске региональные власти собираются потратить 73 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте областного правительства.

В документе говорится, что метротрамвай соединят с трамвайной сетью Челябинска. Деньги на строительство объекта будут выделены для бюджета региона в виде инфраструктурных кредитов. 55,3 млрд рублей потратят на сам метротрамвай, а 17,5 млрд уйдет на модернизацию трамвайной сети.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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