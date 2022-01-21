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Здоровье21 января 2022 12:43

Более 2 тысяч беременных в Челябинской области привились от коронавируса

Врачи отмечают, что женщины в положении не спешат ставить прививку
Ольга ЩАПИНА
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Беременные стали чаще вакцинироваться, но этого недостаточно

Беременные стали чаще вакцинироваться, но этого недостаточно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области беременным разрешили прививаться от коронавируса осенью прошлого года. За несколько месяцев вакцинировались 2 тысячи 200 женщин в положении. Однако медики отмечают, что это крайне мало, хотя в последнее время эта категория стала меньше бояться побочки от вакцины. С положительными тестами на covid-19 беременных привозят в ковидное родильное отделение при стационаре ОКБ№2.

— Беременные относятся к первой группе риска, — отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ №2 Екатерина Воропаева. — В четверную волну заболеваемости коронавирусом у нас проходили лечение вакцинированные. У них болезнь протекала легко, среди тех, кто поставил прививку, не было ни одной с пневмонии. Сначала беременные были не готовы вакцинироваться, но с каждой неделей статистика все лучше.

Сейчас вакцинирноваться разрешают беременным до 22 недели. Врачи отмечают, что в Челябинской области не зарегистрировано ни одного нежелательного побочного эффекта от вакцины для женщины и новорожденного ребенка.

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