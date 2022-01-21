Врач Антон Рыжий объяснил заболевание целиакия, сравнив челябинскую Кировку с кишечником

Антон Рыжий известен не только за свои профессиональные навыки, но и за новаторские нововведения в больнице, где он работает. Фото: СОЦСЕТИ

Главный врач детской поликлиники №8 Антон Рыжий стал гостем утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик поутру». Он вместе с ведущими обсудил, как живут дети с редким заболеванием целиакия.

По словам врача, целиакия имеет особенность, которая позволяет маскировать симптомы под другие болезни. Однако одним из самых основных проявлений этого заболевания являются расстройство желудка и рвота. Чтобы объяснить симптоматику целиакция, Антон Рыжий сравнил кишечник с пешеходной зоной улицы Кировки.

— Представим Кировку, как будто это тонкий кишечник. Заходит туда булочка, в которой есть глютен. Заходит и смотрит по сторонам, ну а на Кировке, конечно, надо загулять налево-направо. Заходит в бар, где знакомится с красавицей, которой является трансглютаминазой (фермент). Решили булочка и красавица перейти в отель (глютен попадает в ворсинки кишечника), где показывают паспорта и оказывается, что они поддельные. И тут начинается шоу! Подтягивается полиция и другие силовики, чтобы выяснить всю ситуацию. И начинается натуральная стрельба – лимфоциты, лейкоциты атакуют хлебобулочное изделие (глютен) с тем самым ферментом (трансглютаминаза). Тем самым тонкий кишечник повреждается под действием наших иммунных механизмов. После чего булочка вместе с ферментом начинает сбегать оттуда и поступают, к примеру, в мозг. Таким образом боль может перейти в головной отдел или же в костный, — объясняет врач.

Антон Рыжий также отметил, что по статистике у каждого сотого человека есть дефект гена, отвечающий за появление целиакии.

Как пишет издание «Полит74», в Челябинской области этим заболеванием в настоящий момент страдают 92 ребенка. Диагноз целиакия зачастую поставить достаточно сложно, а в регионе нет отделения врачей, которые специализируются в данном направлении.

Антон Рыжий известен не только за свои профессиональные навыки, но и за новаторские нововведения в больнице. Так, в 2019 году он закупил для своих врачей самокаты и велосипеды, чтобы те могли ездить на них к маленьким пациентам. Затем пытался сватать своих сотрудниц с летчиками челябинского училища штурманов. А еще поставил в больнице «Запорожец», «зараженный» ветрянкой.

В прошлом году Антон Рыжий участвовал в выборах в Госдуму. Он выдвигался от «Единой России» по Коркинскому одномандатному округу, но проиграл лидеру челябинских «эсеров» Валерию Гартунгу.

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