В Челябинской области заболеваемость COVID-19 за два дня подскочила на 40%

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области прирост зараженных коронавирусом за два прошедших дня составил 40%. Такой статистикой поделился губернатор региона Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия-24».

По данным Минздрава, в регионе 18 января было выявлено 250 случаев заболевания коронавирусом. Однако за прошедшие сутки COVID-19 уже заболели 404 южноуральца.

— 40% за два дня - это серьезный рост. Мы анализируем и другие показатели, — сказал губернатор.

Однако губернатор отметил, что не произошло сильного возрастания госпитализаций, несмотря на резкий скачок заболевания. Тем не менее Текслер подчеркнул, что регион в случае необходимости может развернуть количество коек до десяти тысяч.

Ранее стало известно, что машины из гаража правительства Челябинской области будут помогать в работе поликлиник во время четвертой волны коронавируса.

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