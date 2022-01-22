У болеющих коронавирусом жителей Челябинской области изменились симптомы

Омикрон-штамм особенно опасен для детей, беременных и пожилых Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинские врачи рассказали, как изменились симптомы у тех, кто болеет коронавирусом. Сам вирус мутировал и теперь проявляется не так, как в начале пандемии. Если раньше заподозрить Covid-19 можно было по потере способности чувствовать запахи, то сейчас этот симптом возникает редко. В первые дни заболевания у пациента может не быть высокой температуры и даже кашля. Зато возникают насморк и головная боль, может появиться также боль в горле.

В регионе пока официально подтвердили один случай заражения штаммом «омикрон», но фактически таких случаев может быть множество.

Главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням в Челябинске Елена Корнеева рассказала, что с приходом «омикрона» особого внимания требуют дети. Без прививки они беззащитны перед новым штаммом, а осложнения после коронавируса у юных пациентов могут быть очень тяжелыми.

— Постковидный синдром очень опасен. Это и неврологические проявления, и проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, и самое грозное осложнение — синдром системного воспаления, особенностью которого у детей является то, что он развивается не только в острый период заболевания, но и через несколько недель после выздоровления, — рассказала Елена Корнеева.

Коронавирус может вызвать опасные осложнения также у беременных женщин и пожилых людей.

Главный гериатр регионального минздрава Татьяна Василенко объяснила, что «омикрон» будет протекать у пациентов в возрасте тяжелее, чем у молодых. Снизить опасность коронавируса поможет только вакцинация. Ее, наоборот, пожилые переносят легче, вдобавок прививка не ухудшает течение хронических заболеваний.

— Я хочу предупредить всех пожилых пациентов: не надо начинать самостоятельно начинать пить антибиотики, никакого самолечения, — попросила Татьяна Василенко напомнив, что от коронавируса антибиотики не помогут, а вот здоровью при приеме без необходимости могут навредить.

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