В Челябинской области механик угнал машину из автосервиса и разбил ее

Пьяный угонщик попал в аварию Фото: Влад КОМЯКОВ

В Миассе из автосервиса пропала оставленная владельцем на ремонт машина. Оказалось, что ВАЗ-21099 угнал один из работников мастерской. Будучи пьяным, он завел автомобиль и уехал на нем из сервиса, но вскоре попал в ДТП.

После обращения от владельца угнанного ВАЗ полицейские разыскали и задержали 25-летнего автомеханика. Как рассказали в региональном ГУ МВД, за вождение в состоянии опьянения мужчину поместили под арест на 13 суток. В заключении он может оказаться на много более долгий срок. В отношении работника автосервиса возбудили уголовное дело, за неправомерное завладение машиной без цели хищения ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Это не первый подобий случаи за последние дни. Ночью 14 января пьяный челябинец угнал из автомастерской Chery Tiggo. Его поймали сотрудники ГИБДД. Правда, перед этим угонщик успел въехать на украденной машине в глубокий сугроб.

Фото: ГИБДД Челябинска

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