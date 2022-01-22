В Челябинске изменили график работы прививочных пунктов

Сделать прививку можно даже в ночное время Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске внесли изменения в схему работы прививочных пунктов Областной клинической больницы №3. По новому графику желающих вакцинироваться от коронавируса принимают с 21 января.

В здании поликлиники №1 (дом №287 по проспекту Победы) от Covid-19 будут прививать с 8:00 до 20:00.

В поликлинике №2 (дом №376В по проспекту Победы) пункт вакцинации будет открыт с 8:00 до 19:00.

Ночью прививку от Covid-19 можно будет сделать в круглосуточном стационаре (дом №81 по улице Островского). Вакцинацию там будут проводить с 20:00 до 7:00. Пройти в прививочный пункт можно через приемный покой.

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