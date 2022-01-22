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Здоровье22 января 2022 6:41

В Челябинской области рекордно возросла заболеваемость коронавирусом

За день инфекцию обнаружили у 552 человек
Елена КОЛЧИНА
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Чаще стали болеть и взрослые, и дети

Чаще стали болеть и взрослые, и дети

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области произошел новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Всего за день количество вновь выявленных случаев болезни возросло почти на 150. За последние сути коронавирус подтвердился у 552 пациентов. Днем ранее зарегистрировали 404 новых случая болезни.

Резко растет заболеваемость и в отдельной группе школьников. Если днем ранее коронавирус обнаружили у 15 детей, то в последние сутки Covid-19 диагностировали уже у 52 школьников.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, сейчас от коронавируса лечится 3691 житель региона.

От ковидной пневмонии за день умерли 8 человек.

За все время с начала пандемии 153 748 южноуральцев заболели коронавирусом.

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