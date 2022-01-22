В Челябинске произошел пожар в школе-интернате

Пожарный вскрыли дверь и потушили огонь в подвальном помещении. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался в здании школы-интерната №4 на улице Худякова в Челябинске ранним утром 22 января.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, возгорание произошло в одной из комнат на цокольном этаже. Туда попал непотушенный окурок, из-за него загорелся матрас. Огонь в результате распространился на 2 квадратных метра, но сработала пожарная сигнализация, спасатели прибыли на место происшествия, быстро потушили пламя и проветрили помещения, чтобы избавиться от дыма..

Люди при происшествии не пострадали: учеников в здании не было. Дело в том, что сейчас дети не живут в интернате круглосуточно, а только приходят туда на уроки.

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