В ближайшие полгода в Челябинске не смогут начать обновление троллейбусной инфраструктуры

Парк троллейбусов обещают обновить Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске начали готовить проект обновления троллейбусной инфраструктуры. Об этом сообщает холдинг «Синара — ТМ», взявший в концессию городскую троллейбусную сеть.

— Планируется, что проект будет завершен в июле 2022 года и согласован с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, — сообщили в компании.

Только после согласования проекта можно будет начать строительные работы.

Разработку планов доверили московскому институту «Электротранспроект». Его эксперты прибыли в Челябинск еще в конце 2021 года. Специалистам понадобится обследовать 3 тыс. опор и 77 километров кабелей электросети, на 30 объектах провести инженерные изыскания.

Напомним, по условиям концессии в Челябинск должны привезти 168 новых низкопольных троллейбусов, в том числе 98 машин на автономном ходу. Кроме того, в городе собираются реконструировать троллейбусные депо, построить новые подстанции для электротранспорта и отремонтировать старые, протянуть 4,5 километра новых линий контактной сети.

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