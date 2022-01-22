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Общество22 января 2022 8:30

В Челябинске повысилась концентрация азота и углерода в воздухе

В городе зарегистрировали превышение предельно допустимого содержания загрязняющих веществ
Елена КОЛЧИНА
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Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Челябинск 22 января не покидает плотная дымка. Это результат одновременного образования тумана и смога. В городе действует режим НМУ.

— За последние сутки в Челябинске выявлена незначительно повышенная концентрация по взвешенным веществам и пыли (1-1,5 предельно допустимой концентрации), — сообщили в региональном министерстве экологии. — В ряде районов города может ощущаться запах по причине повышенной концентрации оксида азота и углерода.

В министерстве уточнили, что азот и углерод — выбросы ТЭЦ, котельных, печей в частном секторе, а также выхлопы автомобильного транспорта. Пыль и взвешенные вещества — результат действия всех источников загрязнения и погодных условий, мешающих рассеиванию вредных веществ в атмосфере.

Ранее метеорологи сообщили об антициклоне, который задержится над Челябинской областью, вызовет безветрие и появление туманов. Предупреждение об НМУ пока действует до вечера 24 января, но его, возможно, продлят. По прогнозу, туманы будут появляться в течение всей следующей недели.

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