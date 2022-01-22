В центре Челябинска проводят геологическую разведку

Бурением занялись рядом с площадью Революции. Фото: Мария Данченко

Жители Челябинска обратили внимание на необычную спецтехнику, появившуюся в центре города. В машине горожане опознали мобильную установку для бурения. Она подолгу задерживается у края проспекта Ленина и по-видимому берет пробы из-под асфальта.

Геологическая разведка в центре города может быть связана с подготовкой к строительству метротрамвайной ветки и станций. Одна из подземных станций метротрамвая должна появиться под площадью Революции, где заметили машину с буром. Вторую станцию планируют открыть рядом с Торговым центром, а третью и последнюю – в районе Комсомольской площади. Спецмашина продвигалась по проспекту Ленина со стороны Свердловского проспекта, близко к которому находится Торговый центр, в сторону Комсомольской площади.

Накануне полномочия по проектированию метротрамвая передали региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта. Прокомментировать работы в центре города в миндортрансе пока не смогли.

Приступить к строительству инфраструктуры для гибридного, подземно-наземного вида транспорта в Челябинске собираются в следующем году. На проект метротрамвая выделили 73 млрд рублей.

Запуск метротрамвая недавно взял на личный контроль полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Метро в Челябинске начали строить в 1992 году. Нынешняя идея объединения его с трамвайной сетью – не первая модификация проекта. Мы показывали, каким челябинское метро хотели сделать раньше.

Напомним, в Челябинске начали также подготовку к обновлению троллейбусной инфраструктуры. Сейчас готовят проект будущего строительства: в городе должны появиться новые подстанции и линии контактной сети.

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