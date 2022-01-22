В Челябинской области 409 пар решили пожениться в редкую «зеркальную» дату

409 пар решили положиться на магию цифр. Фото: Наталья Могильникова

В Челябинской области закончили принимать заявления на регистрацию брака в «зеркальную» дату — 22 февраля. Пожениться в этот день решили 409 пар.

Как рассказали в региональном Госкомитете по делам ЗАГС, в Челябинске свадьбу сыграют 118 пар, в Магнитогорске 22 февраля появится 21 новая семья.

Многие молодожены выбирают «красивые» даты в надежде, что магия цифр гарантирует счастливую семейную жизнь. 22 февраля — редкая возможность заручиться удачей для тех, кто верит в знаки судьбы. Во-первых, это число палиндром: 22.02.2022 одинаково читается как справа налево, так и слева направо. Во-вторых, зеркальная дата совпала с 22-ми сутками лунного цикла. В довершение всего, 22 февраля — вторник, второй день недели.

Добавим, «волшебная» дата в прошлом году — 12 февраля (12.02.2021 — тоже число-палиндром) оказалась менее популярной у молодоженов. В тот день заключить брак решили 215 семей, почти вдвое меньше, чем 22 февраля 2022 года.

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