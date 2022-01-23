Самолеты, которые из-за смога не смогли сесть в Екатеринбурге, отправили в Челябинск

Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне вечером самолеты, которые не смогли сесть в Екатеринбурге из-за смога, отправили в Челябинск. Речь идет о двух рейсах компании «Уральские авиалинии» — один самолет следовал из Сочи, а второй — из Москвы.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, самолеты отправились из Челябинска в Екатеринбург лишь поздней ночью. Вместо 22:15 московский рейс приземлился в 02:33, а сочинский — в 03:40 вместо первоначальных 22:40.

Еще один самолет ушел на аэродром в Тюмень, но к утру ситуация стабилизировалась. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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